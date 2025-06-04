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Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, girişimcileri küresel etkinliklere katılarak dünyaya açılmaya davet etti. Başvurular başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 15:00, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 15:01
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Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı ile dünyaya açılabileceğini belirtti. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimcileri bu önemli çağrıya başvurmaya davet etti. "Girişimlerinizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" ifadelerini kullandı.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerinin Fırsatları

Küresel Girişimcilik Etkinlikleri kapsamında girişimlerin global sahnede tanıtılması sağlanacak. Bu etkinliklerde girişimciler;

  • Yatırımcılarla birebir görüşme yapma,
  • Yeni müşteri kazanma,
  • Tedarikçilerle tanışma,
  • Yeni işbirlikleri kurma,
  • Teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı yakalayacak.

Başvuru Detayları

Çağrıya başvurular, 1 Temmuz Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna "yatirimadestek.gov.tr/kge2025" adresinden ulaşılabilir.

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