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Kurban Bayramı'nda Sahte Kasaplara 22 Bin TL Ceza Uygulaması

Kurban Bayramı'nda yetkisiz kasaplara 22 bin TL ceza uygulanacak. Vatandaşlar, kıyma çektirirken hijyenik ve yetkili kasapları tercih etmeli.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 15:24, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 15:28
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Kurban Bayramı'nda Sahte Kasaplara 22 Bin TL Ceza Uygulaması

Kurban Bayramı'nda artan sahte kasap vakalarına karşı, yetkisiz ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çeken kişilere 22 bin TL idari para cezası uygulanacak. 6 Haziran Cuma günü kutlanacak Kurban Bayramı'nın ardından birçok vatandaş etlerini kıyma çektirmek için kasaplara başvuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini artıracak. Merdiven altı ya da seyyar olarak faaliyet gösteren, yetkisi olmayan kişilere hem 22 bin TL idari para cezası hem de ek yaptırımlar uygulanacak. Sokak ortasında kıyma çekenler de bu kapsamda cezalandırılacak.

Kıyma Çektirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kıyma çektirme işlemi yalnızca kasap esnafına yaptırılmalı.
  • Merdiven altı ya da seyyar kişilere kesinlikle itibar edilmemeli.
  • Yetkisiz kişilere başvurulması durumunda ciddi cezalarla karşılaşılabilir.

Kıyma Çekim Ücretleri

Bu yıl Samsun'da kasaplar kıyma çekim ücretini kilo başına 20 TL olarak belirledi.

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