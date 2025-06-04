Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Bir ayrılık daha kesinleşti

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yanı sıra, Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ile de yollar ayrılmıştı.

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