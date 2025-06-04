1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 ve daha az personel varsa maaşlar elden ödenebiliyordu



Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.

5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü



Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü. Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek. Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak.