1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son düzenlemesiyle, 1 Temmuz 2025'ten itibaren 3 ve daha az işçi çalıştıran işverenler maaşları elden ödeyebilecek. 4 ve üzeri çalışanı olanlar ise zorunlu olarak banka üzerinden ödeme yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 ve daha az personel varsa maaşlar elden ödenebiliyordu
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.
5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü
Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü. Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek. Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak.