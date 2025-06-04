Üniversitelerarası idari personel becayiş işlemleri sonuçlandı mı?
Üniversitelerarası idari personel becayiş işlemlerinin sonuçlandığı iddiaları gündemde! YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, bayram sonrası ilk mesai günü bilgilerin üniversitelerle paylaşılacağını karşılıklı naklen atama sürecinin resmen başlayacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 16:15, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 16:44
Üniversitelerarası idari personel becayiş işlemlerinin sonuçlanıp sonuçlanmadığı merak edilen bir konudur. Son dönemde, üniversitelerdeki idari personelin becayiş işlemlerinin sonuçlandığına dair bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine, Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen konuyla ilgili olarak YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Becayiş İşlemlerinde Son Durum
Genel Sekreter Batıkan Aksoy, bu konuda yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ayrıca, bayramdan sonraki ilk mesai günü itibarıyla, bilgilerin üniversitelerle paylaşılacağını ve karşılıklı naklen atama sürecinin başlatılacağını açıkladı.