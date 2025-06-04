Okulun Tek Mezunu İçin Unutulmaz An!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali olmak istediğini belirten ve mezuniyetine davet eden Bulut Şimşek'in mezuniyet törenine katıldı. Bu anlamlı etkinlik, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Derebentbaşı İlkokulu'nda gerçekleşti.

Okulun tek mezunu olan Bulut Şimşek, hayalini kurduğu mesleği Vali Çiçek'e anlatarak onu özel gününe davet etti. Vali Gökmen Çiçek de bu daveti geri çevirmeyerek Bulut'un kep attığı tek kişilik mezuniyet törenine katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Buluşma

Vali Çiçek, mezuniyet töreninde öğrencilerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bu özel gün, hem Bulut Şimşek hem de okul için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.



