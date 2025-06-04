Okulun Tek Mezunu İçin Unutulmaz An!

Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir
19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir
Otogaza İndirim Geliyor
Otogaza İndirim Geliyor
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okulun Tek Mezunu İçin Unutulmaz An!

Yeşilhisar'da tek mezun Bulut Şimşek'in hayali gerçek oldu! Vali Gökmen Çiçek, mezuniyet törenine katılarak büyük bir sürpriz yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 17:12, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 17:11
Yazdır
Okulun Tek Mezunu İçin Unutulmaz An!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali olmak istediğini belirten ve mezuniyetine davet eden Bulut Şimşek'in mezuniyet törenine katıldı. Bu anlamlı etkinlik, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Derebentbaşı İlkokulu'nda gerçekleşti.

Okulun tek mezunu olan Bulut Şimşek, hayalini kurduğu mesleği Vali Çiçek'e anlatarak onu özel gününe davet etti. Vali Gökmen Çiçek de bu daveti geri çevirmeyerek Bulut'un kep attığı tek kişilik mezuniyet törenine katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Buluşma

Vali Çiçek, mezuniyet töreninde öğrencilerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bu özel gün, hem Bulut Şimşek hem de okul için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber