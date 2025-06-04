Bıçak zoruyla 'özür videosu' çektirilmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçak zoruyla kadın kıyafeti giydirilen 2 kişinin özür diledikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan Y.B. (17) ve V.E'yi (16) kayda alan kişilerin B.A.Z (21) ve M.D (15) olduğunu tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi ikamet adreslerinde yakaladı.

Yapılan çalışmada B.A.Z'nin, daha önce Y.B ve beraberindeki kişilerce bir adrese götürülerek zorla alıkonulduğu, kendisine soyunmuş halde özür diletilerek bu anların kayda alındığı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, olaya karışan Y.B (17), A.E (25), F.Ö (21), Y.K (16), M.K (16) ve Y.T'yi (16) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.