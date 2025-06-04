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MEB'den Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl Bülteni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, son iki yılda hayata geçirilen faaliyetlerin yer aldığı "Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl" adlı bülteni hazırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:21, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 20:23
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MEB'den Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl Bülteni

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2024-2026), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2025) ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) başta olmak üzere üst politika belgelerinde eğitime dair yer alan hedefler ve politikalar rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor. Haziran 2023 - Haziran 2025 döneminde hayata geçirilen seçili faaliyetlerin yer aldığı "Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl" adlı bülten hazırlandı.

Bakan Yusuf Tekin'in Mesajı

Bültenin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, millet ve insanlık için çağı iyi bilen, geleceğe odaklanan, yenilikçi, sosyal ve kültürel farkındalığı yüksek, yetkin, üretken, öğrenme ve örnek olma sorumluluğunu bilen insan yetiştirmenin en temel vazifeleri olduğunu belirtti.

"Bizler düne sabitlenmiyor, yalnızca bugüne takılıp kalmıyor, medeniyet mirasımızın tüm hazinelerini işleyerek, yoğurarak ve özümseyerek geleceğe hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanan Tekin, öğrencilerin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillerin bizleri hayırla yad edeceğine ve nice güzellikleri beraberinde getireceğine olan inancın tam olduğu belirtildi. Çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemleri oluşturarak akademik bilgiyle donatılmış, milli-manevi değerlere sahip, erdem-değer-eylem ve becerilerle mücehhez yeni bir nesil yetiştirmek hedefleniyor. Bakanlığın asli amacı, evlatların kalpleri ülke ve millet sevgisiyle çarpan, idraki gelişmiş ve şahsiyet sahibi kişiler olmasıdır.

Seçili Çalışmalar ve Eğitimde Yenilikler

"Seçili çalışmalarla bir renk vermek istedik" başlığı altında Tekin, eğitim modelinin çağın gerektirdiği dönüşümü gerçekleştirirken, medeniyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması doğrultusunda oluşturulan yeni rota olduğunu belirtti. Son iki yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamının bültende yer almadığı, ancak seçili çalışmalarla bir renk verilmek istendiği ifade edildi.

Eğitim Sisteminde Sıçrama

"Eğitim sistemimizin sıçrama yapmasına imkan sağlayacak" başlığıyla Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sisteminin niteliksel bir sıçrama yapmasına imkan sağlayacağını belirtti. Modelin sadece son bir yılın değil, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ve deneyimin ürünü olduğu vurgulandı.

Bültende Öne Çıkan Başlıklar

  • Türkiye Yüzyılı
  • Eğitimin Yüzyılı
  • Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
  • Çağa yön verebilecek becerilerle muhafız, milli ve manevi değerlere sahip yeni bir nesil yetiştirme hedefi
  • Öğretmenlik Mesleği Kanunu
  • Milli Eğitim Akademisi
  • Eğitim yolculuğunda öğretmenler kadar kritik rol üstlenen veliler ve ailenin eğitime katılımı için yapılan çalışmalar
  • Eğitimde demokratikleşme adımları
  • Eğitimde ilkler
  • Depremi yaşayan 11 ilde yapılan yatırımlar
  • Öğretmenler odası buluşmaları


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