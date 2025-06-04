Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi Açıklaması

Bakan Tunç, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. Ayrıca, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

10. Yargı Paketi'nin Yürürlüğe Girmesi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu süreçte emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Hedefler

"Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmının hayata geçirildiğini vurgulayan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.



