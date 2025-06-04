İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi

DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
Otogaza İndirim Geliyor
Otogaza İndirim Geliyor
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:43, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 20:42
Yazdır
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımına ilişkin düzenlenen ihale ile örgütün yapısı ve işleyişine yönelik samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

İfadelerin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım'ın da etkin pişmanlık kapsamında örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı ifadeler verdiği aktarıldı.

Sulh Ceza hakimliği, şüpheliler Kum, Gümüş, Bıyık, Gümüş ve Gözcü'nün "yurt dışı çıkış yasağı", Yıldırım'ın ise "konutu terk etmemek" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber