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Burak Bekiroğlu tahliye edildi, avukatı özür diledi

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi Yılmaz Tunç'la ilgili paylaşımlarının ardından gözaltına alınmıştı. Bekiroğlu tahliye edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:57, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 21:00
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Burak Bekiroğlu tahliye edildi, avukatı özür diledi

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alınmıştı. Bekiroğlu, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece 31 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

- Bekiroğlu'nun tahliye edildi

Avukatı Serdar Öktem de Burak Bekiroğlu'nun serbest bırakılmasından sonra yaptığı bir açıklama ile özür diledi.

- Serdar Öktem açıklaması: Özrümüzü samimiyetle dile getirmek isteriz

Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı eksik, teyite muhtaç ve hatalı bilgilerden yola çıkarak yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve kullanılan üsluptan ötürü özrümüzü samimiyetle dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

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