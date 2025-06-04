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TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti

2025 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan adaylar dermatoloji, estetik cerrahi ve göz hastalıkları gibi bölümleri tercih etti. Genel cerrahi ve çocuk hastalıkları ise listenin en altında yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 22:35, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 22:36
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TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, tıp fakültesi mezunları arasında TUS'ta en yüksek puanı alan adaylar, daha az risk taşıyan ve yaşam kalitesine etkisi görece daha düşük olan branşlara yöneldi.

En çok tercih edilen branş: Deri ve Zührevi Hastalıklar

TUS'ta en başarılı adayların tercih ettiği ilk beş branş şu şekilde sıralandı:
Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Biyokimya
Göz Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Cerrahi ve çocuk hastalıkları artık gözde değil

TUS'a giren adayların en az tercih ettiği beş branş ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu:
Çocuk Sağlığı
Göğüs Cerrahisi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanlar, bu tercihlerde iş yükü, nöbet sayısı, fiziksel ve psikolojik yıpranma gibi etkenlerin etkili olduğunu belirtiyor. Bir zamanlar en gözde alanlar arasında yer alan çocuk sağlığı, dahiliye ve genel cerrahi gibi branşların, günümüzde TUS'ta en az tercih edilen alanlar arasında yer alması sağlık sistemindeki değişimi gözler önüne seriyor.

TUS TERCİH SONUÇLARINDA ANKARA'DAKİ 16 BRANŞI HİÇBİR ADAY TERCİH ETMEDİ

2025 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına göre, Ankara'daki GATA ve Şehir Hastanesi'nde açılan 16 uzmanlık kontenjanına hiçbir aday yerleşmedi.

ÖSYM tarafından açıklanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. dönem yerleştirme sonuçları, sağlık sistemindeki yeni tercihler ve eğilimler açısından çarpıcı veriler ortaya koydu. Özellikle Ankara'daki iki büyük sağlık kurumu olan GATA ve Ankara Şehir Hastanesi'nde bazı branşlara hiç başvuru yapılmadı.

Gözde hastaneler, tercih edilmeyen branşlarla boş kaldı

TUS sonuçlarına göre, Ankara'da yer alan GATA ve Ankara Şehir Hastanesi'ndeki şu 11 branşta toplam 16 kontenjan boş kaldı:

Aile Hekimliği
Genel Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Göğüs Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Tıbbi Patoloji
Acil Tıp
Hiçbir aday bu kontenjanları tercih etmedi.

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