5 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
5 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ile Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.
(Denizli/08.30/09.30/10.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, Stuttgart Arena'da karşılaşacak.
(Stuttgart/21.45)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı Tarihi Kapı Girişi Fuaye Alanı'nda yapılacak.
(İstanbul/11.00)