Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5/A- (1) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mesleki hizmetleri yürütmek üzere en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bakanlığın görev alanına ilişkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensubu olmak.

b) (a) bendinde yer verilenler haricindeki hizmetleri yürütmek üzere, üniversitelerin en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Bakanlıkta en az 1 yıl çalışmış olmak.

ç) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

(2) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, öğrenim durumu itibarıyla o ildeki kadro sayısının en az yarısı için birinci fıkranın (a) bendinde yer alan şart aranır. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise yukarı doğru yuvarlama yapılır.

(3) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

b) Bakanlık hizmet birimlerinde en az 5 yıl avukat unvanıyla çalışmış olmak.

c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğü" şeklinde ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Sınav süreci içerisinde sınav ile ilgili yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak veya sınavı yapan kuruma inceletmek,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlıkça yapılacağı gibi," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.