İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri

Kurban Bayramı namazı Türkiye genelinde farklı saatlerde kılınacaktır. Ankara'da 05.55, İstanbul'da 06.08, İzmir'de 06.22, Çanakkale'de 06.20 ve Iğdır'da 05.10'da bayram namazı eda edilecektir. Her ilde namaz saatleri farklılık göstermektedir ve vatandaşların kendi illerindeki saatlere dikkat etmeleri önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin dört bir yanında bayram namazı saatleri aşağıda listelenmiştir.

İllere Göre Bayram Namazı Saatleri