İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili öncesinde trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil" dedi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu sayının sıradan bir istatistik olmadığını vurgulayan Yerlikaya, her bir kaybın bir ailenin ocağının sönmesi ve birçok hayata dokunan acı anlamına geldiğini belirtti. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda olduğunu ifade etti.

Aşırı Hızın Tehlikeleri

Bakan Yerlikaya, aşırı hızın tehlikelerine dikkat çekerek, sadece 1 kilometre hız fazlasının bile ölümle sonuçlanan kaza riskini %4 artırdığını belirtti. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının %47'sinin aşırı hızdan kaynaklandığını ve 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşın aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Kurban Bayramı'nda Trafik Uyarıları

Trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil.

Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir.

Bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmasın.

Asla aşırı hız yapmayalım.

Emniyet kemerimizi mutlaka takalım.

Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim.

Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.



