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Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 1 milyar 225 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladı. Kurban Bayramı öncesinde temel tüketim ürünleri, otomotiv, emlak, kuyumculuk ve perakende sektörlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 09:00, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 09:01
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Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk beş ayında 239 binden fazla firmada gerçekleştirdiği denetimlerde, tüketici haklarını ihlal eden ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere 1,23 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Mayıs ayında yapılan denetimlerde, 9.191 firma incelendi ve 519 firmaya toplam 58,1 milyon TL ceza uygulandı. Böylece yılın ilk beş ayında sadece bu alandaki ceza tutarı 453 milyon TL'yi geçti.

50 bini aşkın denetim

Bakanlık, yılın ilk beş ayında 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 1.626 kişi ve kuruluşa toplam 453,6 milyon TL ceza verildi.

En yüksek ceza kalemleri şöyle oldu:

Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 232,2 milyon TL

Fahiş fiyat uygulamaları: 139,9 milyon TL

Emlak sektörü: 41,8 milyon TL

Kuyum sektörü: 16,5 milyon TL

Otomotiv sektörü: 8 milyon TL

Tüketici denetimlerinde 255 milyon TL ceza

Tüketici sözleşmeleri, reklamlar ve ürün güvenliği başlıklarında yürütülen denetimlerde 13 bin 264 kişi ve kurum incelendi. Bu denetimler sonucunda 950 kişi ve kuruluşa toplam 255,2 milyon TL ceza uygulandı.

Tüketici sözleşmelerine aykırılıklar: 110,1 milyon TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 125,3 milyon TL

Ürün güvenliği denetimleri: 19,8 milyon TL

81 ilde 517 milyon TL ceza: İstanbul ilk sırada

Ticaret İl Müdürlükleri, 81 ilde 175 bin 366 firmayı denetledi. Aykırılık tespit edilen 39 bin 628 firmaya toplam 516,9 milyon TL idari para cezası verildi. Sadece mayıs ayında 28 bin 910 firma ve 2,5 milyon ürün denetlenirken, 6 bin 459 firmaya 120,8 milyon TL ceza kesildi.

İstanbul'da: 4 milyon 457 bin 845 ürün denetlendi, 115 bin 833 uygunsuz ürün tespit edilerek 374,9 milyon TL ceza kesildi.

Antalya: 2 milyon 137 bin 218 ürün denetlendi

Ankara: 1 milyon 845 bin 583 ürün denetlendi

Rekabet Kurumu'ndan 5 ayda 5,2 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu ise 2025'in ilk beş ayında gıda, finans, sigorta, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5,2 milyar TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele, piyasa dengesinin korunması ve tüketici haklarının güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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