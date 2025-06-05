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Erdoğan'dan Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilir yaşam ve çevre koruma konusunda toplumsal sorumluluğa dikkat çekti. Herkesi doğa için harekete çağırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 09:32, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 09:33
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Erdoğan'dan Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz olduğunu vurguladı. Bu sorumluluğun kimse tarafından bir başkasının sırtına yüklenemeyeceğini ve herkesin kendi ödevlerini yerine getirmekten kaçamayacağını belirtti. Doğanın dilinin sessiz olmasına rağmen mesajının güçlü ve açık olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz ona nasıl davranırsak, o da bize öyle karşılık verir." dedi. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çölleşme, bazı hayvan ırklarının toplu ölümleri, ani seller ve heyelanların, insanoğlunun hoyratlığı karşısında doğanın kendini savunması olduğunu vurguladı.

Çevreye Dair Ortak Sorumluluklar

İçinde bulunulan çağın, insanlık tarihinde çevre üzerindeki etkinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Erdoğan, doğal kaynakların hızla tükendiğini, iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirdiğini ve biyolojik çeşitlilik kayıplarının geri dönüşü zor bir noktaya ulaştığını belirtti. Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmek sadece çevreyle ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğudur.

Çevreyi Korumaya Yönelik Adımlar

  • Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde kararlı çalışmalar yürütülüyor.
  • Doğayı koruyan projeler destekleniyor.
  • Yeşil enerji, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğa dostu kentleşme politikaları hayata geçiriliyor.
  • Toprak, su, hava ve ormanlar gelecek kuşaklara emanet olarak görülüyor.

Gelecek Nesillere Temiz Bir Doğa Bırakmak

Çocuklara daha temiz bir doğa bırakmak adına, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturmanın önemine değinildi. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en yaşanabilir doğasına sahip, doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefi vurgulandı.

Tüm Vatandaşlara Çağrı

  • Enerji verimliliği
  • Atık yönetimi
  • Doğa koruma
  • Çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle herkesi bu konularda hassas olmaya davet eden Erdoğan, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşamın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını dilediğini belirtti. Tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladı.


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