Bakan Tekin'den Öğretmene Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elinde çiçekle girdiği sınıfta ders anlatan öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü kutladı. Büyük heyecan yaşayan Altun, hayatında aldığı en ilginç doğum günü hediyesi olduğunu belirtti. Bu özel an, öğretmen ve öğrenciler için unutulmaz bir sürpriz oldu.

Erzurum Ziyareti ve Sürpriz Doğum Günü

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saat 09.30'da beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'na gitti. Okulun giriş kapısında makam aracından inen Bakan Tekin, protokolle birlikte 3-E sınıfına geçti ve kapıyı vurup elinde çiçekle içeri girdi.

O sırada öğrencilerine ders anlatan Nermin Altun, karşısında Bakan Tekin'i görünce şaşkınlık yaşadı. Bakan Tekin'in tokalaştığı öğretmene, "Niye geldik" diye sordu. Öğretmen "Ziyaret için mi?" deyince Bakan Tekin, "Bugün sizin doğum gününüz" diyerek çiçeği uzatıp günü kutladı ve bir de hediye paketi verdi. Duygulu anlar yaşayan öğretmen Nermin Altun, "Bu benim 30 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Bakan Tekin'in Okul Ziyareti ve Etkinlikler