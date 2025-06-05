Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Önceki gün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bazı ifadeler kullanan Özgür Özel hakkında dün akşam da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Bir Soruşturma da Ankara'dan

Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Bakan Tunç'un Tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP liderinin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.