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Doğu Karadeniz'den 56,2 milyon dolarlık somon ihracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı 56 milyon 236 bin 867 dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 12:14, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 12:10
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Doğu Karadeniz'den 56,2 milyon dolarlık somon ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 5 ayında 12 ülkeye 8 bin 229 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 56 milyon 236 bin 867 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu ifade etti.

Kobya, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun liderliğini koruduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 30 milyon 589 bin 805 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 10 milyon 515 bin 125 dolarla Belarus, 8 milyon 434 bin 70 dolarla Japonya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem somon dış satımı yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ihracatının yüzde 72'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, "İlimizden ocak-mayıs döneminde 9 ülkeye 5 bin 835 ton somon ihraç edilerek, 40 milyon 582 bin 309 dolar gelir sağlandı." dedi.

Kobya, Trabzon ihracatında da Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

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