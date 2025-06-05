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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bayramda rekor beklentisi

Kurban Bayramı tatiline rekorlarla giren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 günlük tatil süresince 1,6 milyon yolcu bekleniyor. Artan yolcu trafiğine karşı güvenlikten teknolojiye birçok önlem alınırken, 2025 yılı hedefi 43,2 milyon yolcuya ulaşmak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 12:52, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 12:53
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bayramda rekor beklentisi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 2025 yılının Kurban Bayramı tatiline tüm zamanların en yoğun günlerini yaşayarak giriyor. 1 Haziran'da 784 uçuşla günlük rekor kıran havalimanında, bayram boyunca yeni rekorlar bekleniyor.

Resmi tatil süresi olan 5-9 Haziran arasında tarifeli uçuşlarda yüzde 7 artışla yaklaşık 700 bin yolcu ağırlanması beklenirken, tatili 10 güne çıkaranların etkisiyle 2-13 Haziran arasında toplam 1,6 milyon yolcunun havalimanını kullanacağı öngörülüyor.

Yolcular için teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler

Yoğunlukla başa çıkabilmek amacıyla ISG'de kapsamlı hazırlıklar yapıldı. Güvenlik, temizlik ve operasyon ekipleri artırılırken, e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı. Havalimanında 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapılırken, ücretsiz Wi-Fi, soğutma kapasitesi artışı ve içme suyu sebilleri gibi konfor artırıcı yenilikler de hayata geçirildi.

Yolcu deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla dijital asistan SAVVy devreye alındı. Yapay zeka destekli sistem sayesinde yolcular müşteri hizmetleri konularında anlık dijital destek alabilecek.

"2025 hedefimiz 43,2 milyon yolcu"

ISG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, mevcut terminaldeki iyileştirmelere dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl 41,5 milyon yolcu ağırladık. Yolcu akışını iyileştirme projesi kapsamında 2024'te 34 milyon euroluk yatırım yaptık. T1 terminalinin yeniden devreye alınması için HEAŞ ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni terminal planlamaları da aynı koordinasyonla ilerliyor."

MAHB: Türkiye ile ticari dostluğumuzu büyütüyoruz

ISG'nin işletmecisi Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato Mohd Izani Ghani, Türkiye'deki yatırımların önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"İstanbul'un coğrafi avantajı ve turizm potansiyeli ISG'yi küresel bir merkez haline getirdi. 2025 yılı sonunda hedefimiz 43,2 milyon yolcuya ulaşmak. Genişleyen uçuş ağı ve altyapı yatırımları, ISG'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak."

Türkiye ile Malezya arasındaki dostane ilişkilerin ticari boyutta da karşılık bulduğunu belirten Ghani, ISG'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir 'hub' konumuna geldiğini söyledi.

ISG küresel uçuş ağıyla öne çıkıyor

"Şehrin Havalimanı" olarak anılan İstanbul Sabiha Gökçen, 52 ülke ve 146 noktaya uçuş imkanı sunarken, 107 dış hat ve 39 iç hat bağlantısıyla önemli bir transfer merkezi haline geldi.

ISG'nin bağlı olduğu MAHB grubu, başta Kuala Lumpur olmak üzere Malezya genelinde 39, dünya genelinde toplam 40 havalimanı yönetiyor.

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