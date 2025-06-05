THY 1292 seferle rekor kıracak
Kurban Bayramı'nı yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı 1292 seferle en yüksek sefer sayısı rekorunu kırdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 13:18, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 13:19
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün düzenlenecek olan 1292 seferle THY'nin en yüksek sefer sayısı rekoru olduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekşi şu ifadelere yer verdi:
"Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 sefer ile bugüne kadar ki en yüksek TK sefer sayılı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 02.07.2023 tarihinde 1284 seferdi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar."