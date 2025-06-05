THY 1292 seferle rekor kıracak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün düzenlenecek olan 1292 seferle THY'nin en yüksek sefer sayısı rekoru olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekşi şu ifadelere yer verdi:

"Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 sefer ile bugüne kadar ki en yüksek TK sefer sayılı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 02.07.2023 tarihinde 1284 seferdi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar."