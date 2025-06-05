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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Tahliyeler Gerçekleşti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümleriyle tahliye edildi. Soruşturmada daha önce de bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Murat İlbak, Hüseyin Kum, Taner Gümüş gibi isimler için de çeşitli adli kontrol kararları uygulanıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 13:46, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 13:43
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Tahliyeler Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında devam ediyor. Zanlılar; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlananlar

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Ayrıca, daha önce de etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren bazı isimler hakkında adli kontrol kararları verilmişti.

Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler

  • Murat İlbak
  • Hüseyin Kum
  • Taner Gümüş
  • Murat Bıyık
  • Kadir Gümüş
  • Altan Gözcü

Bu kişiler için Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartlarıyla tahliye kararı alınmıştır. Ayrıca, Servet Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmemek koşuluyla adli kontrol uygulanmasına hükmedilmiştir.


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