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Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat

Bursa Nilüfer'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Furkan Kara, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, üç kurumu tazminata mahkum etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 14:33, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 14:39
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Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat

Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Furkan Kara, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği, Kara'ya 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Olay, Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki makine mühendisi Kara'nın, 11 Mayıs 2024 tarihinde Balat Mahallesi'nde kaldırımda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla başladı. Bacağından yaralanan Kara, yakınlarının yardımıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve tedavisinin ardından 4 doz kuduz aşısı uygulandı.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararı

Kara, olayla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla, "idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu" ileri sürerek Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, 30 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak tarafına ödenmesini talep etti.

  • Bursa 3. İdare Mahkemesi, üç kurumun Kara'ya müşterek olarak 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
  • Kararda, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorumluluğun ilgili idarelerde olduğu vurgulandı.
  • "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği" gereği idarelerin görevlerini etkin şekilde yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu oldukları belirtildi.
  • Tazminatın, başvuru tarihi olan 1 Temmuz 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verildi.

Furkan Kara'nın Açıklamaları

Kara, olay günü markete gitmek için evden çıktığında yaklaşık 8-9 sahipsiz köpeğin üzerine geldiğini belirtti. Köpeklerin etrafını sardığını ve birinin bacağını ısırdığını anlatan Kara, "O anki acıyla dengemi kaybedip düştüm. Sinirle ve can havliyle ben de onların üzerine yürümeye çalıştım ve bir şekilde onları kaçırtabildim. Daha sonrasında hızlıca hastaneye gittim ve tedavi sürecim başladı." dedi.

Manevi Hasar ve Duygular

Kara, yaralarının iyileştiğini ancak olayın kendisinde bıraktığı manevi hasarın daha büyük olduğunu vurguladı. "Şu anda gerçekten bir sokak hayvanı gördüğüm zaman çok fazla sevmek, çok fazla dokunmak istemiyorum ki şu güne kadar birçok defa kedi ve köpek besledim evimde. Benim yerimde daha küçük bir çocuk veya yaşlı bir insan olsa kendini savunamayabilirdi. Bu hayvanların sokakta yaşamaması taraftarıyım açıkçası." ifadelerini kullandı.

Davanın Sonuçları ve Avukatın Değerlendirmesi

Kara, davanın manevi tazminat kararıyla sonuçlandığını belirterek, "Hakim, manevi tazminata hükmetti. Yargının arkamızda olmasını bilmek bize güven sağladı." dedi. Avukatı Abdullah Kara ise mahkemenin müvekkilini haklı bulduğunu ve şu ana kadar ülke çapında en yüksek manevi tazminat kararı olduğunu ifade etti: "30 bin liraya hükmedildi."


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