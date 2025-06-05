Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 105 resmi ve 324 özel bakım ve rehabilitasyon merkezinden toplamda 37 bin 580 engelli vatandaş hizmet alıyor. Türkiye'deki engelli bireylerin topluma etkin ve üretken katılımlarının sağlanması amacıyla erişilebilirlik imkanları artırılıyor ve birçok destek sunuluyor. Bakanlık, engelli vatandaşlara hak temelli ve aile odaklı bakım hizmeti sunarken, önceliği engellilerin ailelerinin yanında bakımının sağlanmasına veriyor. Ailelerinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylerin bakımı ise Bakanlığa bağlı gündüz ve yatılı resmi veya özel bakım merkezlerinde ücretsiz olarak sağlanıyor.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetler

Yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği bu merkezlerde, Mayıs ayı itibarıyla 37 bin 580 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Merkezler, üçer kişilik dört yatak odası ve ortak yaşam alanlarından oluşan toplam 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerin bir idari bina ile aynı bahçe içinde bulunduğu yerleşkelerden oluşuyor.

Umut Evleri ve Geçici Bakım Modeli

Ayrıca, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve bağımsız yaşama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine bağlı ek ünite şeklinde, müstakil veya apartman dairelerinde en fazla 6 kapasiteli umut evleri de hizmet veriyor. Aynı zamanda geçici bakım modeli kapsamında evde bakılan engellilerin ailelerinin çeşitli nedenlerle yakınlarına bakamayacağı durumlarda, engelli bireylerin resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici yatılı bakımları da sağlanıyor.

Evde Bakım Yardımı ve Destek Hizmetleri

Evinde bakımı sağlanan ve Bakanlığın yatılı kurum bakım hizmetinden yararlanmayan engelli bireylerin ailelerine desteğe ihtiyaç duyulması halinde evde bakıma destek hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda resmi merkezlerde görevli personel tarafından belirlenen gün ve saatlerde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin adresine gidilerek destek veriliyor.

ve Bakanlığın yatılı kurum bakım hizmetinden yararlanmayan engelli bireylerin ailelerine desteğe ihtiyaç duyulması halinde evde bakıma destek hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda resmi merkezlerde görevli personel tarafından belirlenen gün ve saatlerde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin adresine gidilerek destek veriliyor. Ayrıca, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan ve ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak amacıyla 541 bin 599 engelli bireye evde bakım yardımı yapılıyor. Bu yardım, engelli yakınının hesabına düzenli olarak her ay yatırılıyor.



