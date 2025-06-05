Muğla'da Ormanlara Giriş Yasaklandı: Hangi Bölgeler Etkilendi?

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 11 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirli alanlara girişlere yasak getirildi. Yasağın geçerli olacağı süre boyunca, yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara giriş kesinlikle yasak olacak. Ayrıca, bu alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak da yasak kapsamında yer alıyor.

Vatandaşların yalnızca tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabileceği belirtildi. Bu alanlardaki işletmelerin de çöp bırakılmaması ve yangın tehlikesine karşı gerekli uyarıları yapmakla yükümlü olduğu aktarıldı.

Yasak Kapsamındaki Diğer Önlemler

Orman çevresinde cam, plastik, yanıcı veya patlayıcı atıkların bırakılması yasaklandı.

Tarla, bağ, bahçe ve anız temizliğinde ateş yakılması tüm köy ve mahallelerde yasaklandı.

Hasat makineleriyle çalışanların yanında 2 tonluk su tankeri ve 12 kilogramlık 2 yangın söndürücü bulundurması zorunlu hale getirildi.

ve bulundurması zorunlu hale getirildi. Sanayi tesisleri, enerji nakil hatları işletmecileri ve belediyeler, orman yangınlarına karşı önlem almakla yükümlü olacak.

Orman içi turizm tesislerinde, kamp alanlarında ve organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi maddelerin kullanımı yasaklandı.

Girişlerin Yasaklandığı Ormanlık Alanlar

Yasaklanan ormanlık alanlar arasında Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas, Datça, Köyceğiz ve Dalaman gibi turizm yoğunluğu yüksek ilçelerdeki ormanlar da bulunuyor. Valilik, vatandaşları 112 Acil hattı üzerinden yangın ihbarında bulunmaları konusunda uyardı.

Cezai İşlemler

Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.