Muğla'da Ormanlara Giriş Yasaklandı: Hangi Bölgeler Etkilendi?

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Muğla'da Ormanlara Giriş Yasaklandı: Hangi Bölgeler Etkilendi?

Muğla'da artan orman yangını riski nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara girişler yasaklandı. Detaylar ve alınan önlemler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 15:21, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 15:20
Yazdır
Muğla'da Ormanlara Giriş Yasaklandı: Hangi Bölgeler Etkilendi?

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 11 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirli alanlara girişlere yasak getirildi. Yasağın geçerli olacağı süre boyunca, yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara giriş kesinlikle yasak olacak. Ayrıca, bu alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak da yasak kapsamında yer alıyor.

Vatandaşların yalnızca tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabileceği belirtildi. Bu alanlardaki işletmelerin de çöp bırakılmaması ve yangın tehlikesine karşı gerekli uyarıları yapmakla yükümlü olduğu aktarıldı.

Yasak Kapsamındaki Diğer Önlemler

  • Orman çevresinde cam, plastik, yanıcı veya patlayıcı atıkların bırakılması yasaklandı.
  • Tarla, bağ, bahçe ve anız temizliğinde ateş yakılması tüm köy ve mahallelerde yasaklandı.
  • Hasat makineleriyle çalışanların yanında 2 tonluk su tankeri ve 12 kilogramlık 2 yangın söndürücü bulundurması zorunlu hale getirildi.
  • Sanayi tesisleri, enerji nakil hatları işletmecileri ve belediyeler, orman yangınlarına karşı önlem almakla yükümlü olacak.
  • Orman içi turizm tesislerinde, kamp alanlarında ve organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi maddelerin kullanımı yasaklandı.

Girişlerin Yasaklandığı Ormanlık Alanlar

Yasaklanan ormanlık alanlar arasında Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas, Datça, Köyceğiz ve Dalaman gibi turizm yoğunluğu yüksek ilçelerdeki ormanlar da bulunuyor. Valilik, vatandaşları 112 Acil hattı üzerinden yangın ihbarında bulunmaları konusunda uyardı.

Cezai İşlemler

Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber