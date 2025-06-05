Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası

Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası

Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerine bir süre önce şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, Kurban Bayramı'nda hayvan pazarlarında satış ve kesim yapılması da yasaklandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, şap hastalığının bir süre önce Derecik ilçesinden Ağrı'ya gerçekleştirilen küçükbaşlarda ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 16:07, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 16:08
Yazdır
Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası

Hakkari'nin Derecik ilçesinden bir süre önce Ağrı'ya gerçekleştirilen küçükbaşlarda tespit edilen ve daha sonra Şemdinli ile Yüksekova ilçelerine de yayılan şap hastalığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şap hastalığının tespit edildiği üç ilçede ekipler aşılama çalışmaları başlatırken, bu bölgelerde küçükbaş ve büyükbaşların giriş ve çıkışlarına da izin verilmedi. Karantina uygulanan üç ilçede, Kurban pazarında satışların ve hayvan kesimlerinin yapılması da yasaklandı. Farklı illerden gelen 167 veteriner hekimin desteğiyle yapılan aşılama çalışmalarında 700 bin küçükbaş ve 27 bin büyükbaş aşılandı. Yetkililer, aşılamanın toplam maliyetini yaklaşık 30 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.

3 İLÇEDE KARANTİNA DEVAM EDİYOR

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Ağrı'da yapılan tespitler doğrultusunda şap hastalığına yakalanan hayvanlar olduğu tespit edildi. Künyeden bu hayvanların Derecik ilçesinden getirildiği il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Daha sonra Derecik, Yüksekova ve Şemdinli'de karantina uygulandı. Sayın Valimizin izni dahilinde Tarım Bakanlığı'nın bünyesindeki İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince aşı programları başlatılıp hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. Ayrıca hayvan pazarlarının kurulması ve pazarlarda satış ile kesimde yasaklandı. Kasaplarda da mezbahada et kesimine izin verilmiyor. Bu durum sonrası hem kurban kesen vatandaşlarımız da sıkıntı yaşıyor hem de hayvan ticareti yapanların mağduriyetleri de ortaya çıkıyor. Özellikle tarımsal kredilerden faydalanan çiftçilerin şu anda mevcut kredilerden faydalanmadığını da söyleyebiliriz. Aşılama bir hafta önce sona erdi. Aşı sonrası karantinanın 21 ila 30 gün arasında devam edebileceğini bize söylendi" dedi. Geçirgen, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik'te Kurban Bayramı boyunca hayvan pazarlarının hiçbir şekilde kurulmayacağını, satış ve kesimlerin de yapılmayacağını anlatarak, Vatandaşlarımıza sadece kendi hayvanlarını, temizlik kuralları çerçevesinde kesimine izin verilmiştir. Bunun dışında hayvan kesimleri yasaklanmıştır diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber