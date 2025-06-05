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CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğine hükmeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 16:45, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 18:18
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğine hükmederek "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Bu süreçte, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Mahkemenin Kararı ve Süreç

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, dosyanın ağır ceza mahkemesine tevdi edilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra birçok isim hakkında da işlem yapıldı.

İddianamede Yer Alan Sanıklar ve Suçlamalar

  • Ekrem İmamoğlu
  • Baki Aydöner
  • Cemil Tugay
  • Erkan Aydın
  • Hüseyin Yaşar
  • Mehmet Kılınçarslan
  • Metin Güzelkaya
  • Nihat Yeşiltaş
  • Özgen Nama
  • Özgür Çelik
  • Rıza Akpolat
  • Serhat Can Eş

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi uyarınca "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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