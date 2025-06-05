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YEE, MEB, ÖSYM ve TDK'dan Kapsayıcı Türkçe Sınav Hamlesi!

YEE, MEB, ÖSYM ve TDK, özel gereksinimli bireyler için Türkçe sınavlarında eşit fırsatlar sunacak protokole imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 16:57, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 17:04
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YEE, MEB, ÖSYM ve TDK'dan Kapsayıcı Türkçe Sınav Hamlesi!

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu (TDK), özel gereksinimli bireylerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile birlikte, kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir sınav uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol, YEE'nin Ulus'taki tarihi binasında, kurum başkanları tarafından imzalandı.

Kapsayıcı Sınav Uygulamaları ve İşbirliği

YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalanan protokol kapsamında, 23-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da "yabancı dil olarak Türkçe sınavlarında kapsayıcı uygulamalar" temalı bir çalıştay düzenlenecek.

Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik İlkeleri

"Dil sınavlarında diğer bütün sınavlarda da olduğu gibi elbette erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin güçlendirilmesi çok büyük bir önem arz etmekte." diyen Aliy, YEE olarak dil öğretimi ve dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinde kapsayıcılığı temel bir ilke olarak benimsediklerini belirtti. Türkçe dil sınav süreçlerinde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı gözeten politikalar geliştirmek asli görevler arasında yer alıyor.

Uluslararası İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı

Aliy, 2024 Kasım ayında İstanbul'da Avrupa Dil Testi Uygulamacıları Birliği ile işbirliği yapılarak bir konferans düzenlendiğini hatırlattı. Böylece, çok büyük bir bilgi birikiminin Türkiye'ye taşındığını ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık kavramlarının uluslararası sınavların temeli haline geldiğini vurguladı.

Kurumlardan Açıklamalar

  • MEB Bakan Yardımcısı Ökten: "Türkçenin bir dünya dili olarak temsil edilmesi açısından da bu tip çalışmalar önem arz etmektedir." dedi. Ayrıca, "Dilimiz, kimliğimizdir" mottosuyla daha güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.
  • TDK Başkanı Mert: Paydaş kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi ve TDK'daki bilgi birikimi ile tecrübeyi tüm kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.
  • ÖSYM Başkanı Ersoy: Devlet kurumlarının beraber iş yapabilme kapasitesini gösterme anlamında çok güzel bir çalıştay olacağını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz sene içerisinde 67 adet sınav yapıldığını ve 300 binin üzerinde adayın sınava tabi tutulduğunu açıkladı.

Erişilebilirlik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Vurgusu

Ersoy, Türkçenin doğru kullanılmasının özellikle uluslararası öğrencilere ve yabancılara yönelik çalışmalarda önemli olduğunu belirtti. MEB ile beraber yapılan Türkçe kavram haritası çalıştayının en önemli uygulama alanının ÖSYM'nin yaptığı YKS ve benzeri sınavlar olduğunu kaydetti. Kurumların beraber iş yapabilme kapasitesini gösterme anlamında bu çalıştayın önemli bir adım olacağı vurgulandı.


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