MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi'nde 7 dilde oluşturulan hazırlık sınıflarında müşterek eğitim alan 1490 askeri öğrenci, Kara, Deniz ya da Hava Kuvvetleri'nin saflarında vatan savunmasına subay rütbesiyle katkıda bulunmak için 36 hafta boyunca haftada 26 saat yoğun teorik ve pratik uygulamalı dil eğitimlerinden geçmektedir. Bu eğitimler, öğrencilerin hem askeri hem de dilsel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Kuruluşu ve Eğitim Olanakları

Milli Savunma Bakanlığı'nın en üst eğitim öğretim kurumu olan MSÜ bünyesinde, 2022 yılında faaliyete geçen Yabancı Diller Yüksekokulu, 180 yıllık tarihe sahip Kuleli Yerleşkesinde Harp Okuluna seçilen öğrencilere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca eğitim olanağı sunmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez dil eğitimlerini müşterek alan üç kuvvet komutanlığına bağlı Harp Okullarının hazırlık sınıfı öğrencileri, terminoloji eğitimlerinin de yer aldığı derslere askeri üniformalarıyla katılmaktadır.

Harbiyeli olabilmek için seçtikleri yabancı dilin eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ancak Harp Okullarındaki eğitimlere dahil olabilmektedir. Hazırlık sınıfındaki dil eğitimlerinde not ortalamalarıyla başarı sağlayamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmektedir.

Eğitimde Hedefler ve Uluslararası Öğrenciler

MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, yabancı dil eğitimlerindeki amacın okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere hedef dilde dört temel beceriyi öğrencilere kazandırmak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, yüksekokulda öğrencilerin askeri yetkinliklerini ve fiziksel kapasitelerini artırarak bütüncül bir gelişim sağlandığını ifade etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen misafir askeri öğrenciler de eğitim almaktadır. Bu durum, okulun eğitim ortamına kültürel çeşitlilik ve dostluk bağlarını güçlendirici bir nitelik kazandırmaktadır.

Kurslar Müdürlüğü ve Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)

Kurslar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Maltepe ve İzmir Güzelyalı yerleşkelerinde de MSB mensubu asker ve sivil personele yabancı dil eğitimi verilmektedir. Türkçe Öğretim Merkezi'nde ise dost ve müttefik ülkelerden gelen askeri personele Türkçe eğitimi sunulmaktadır.

Bölgesel Gelişmeler ve Dil Eğitiminin Önemi

Yabancı Diller Yüksekokulu Bölgesel Diller Bölüm Başkanı Albay Cemil Yavuz, Batı dillerinin yanı sıra bölgesel dillerde de eğitim verildiğini belirtmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevre ülke dillerini çok iyi derecede bilen subaylar yetiştirmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulamıştır.

Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca dillerinde eğitim verilmektedir.

Bölgesel dillerdeki hedef, her Harbiyeliyi Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olduğunda Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına göre "B1+" seviyesine ulaştırmaktır.

Dil Eğitiminde Pratik ve Kültürel İçerikler

Kuleli Yerleşkesi'nde görev alan Fransızca Öğretim Görevlisi Öğretmen Yüzbaşı Esra Koca, yoğun eğitim programında öğrencilerin aktif şekilde pratik yapma imkanına sahip olduğunu belirtmiştir. Eğitimleri 36 hafta sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler B1 düzeyinde Fransızca yeterliliğe sahip olmaktadır.Batı Dilleri Bölüm Başkanlığı İngilizce Öğretim Görevlisi Üsteğmen Aslan Akar ise kurumda ağırlıklı olarak iletişimsel dil yaklaşımının benimsendiğini söylemiştir. Gerçek yaşam diyaloglarına dayalı görevler ve otantik materyaller kullanılarak öğrencilerin yalnızca dil bilgisel doğruluğa değil, aynı zamanda iletişim ihtiyaçlarına yönelik de dili kullanmaları sağlanmaktadır.

Öğrenci Görüşleri ve Motivasyon

Esma Nur Sarıkamış : "Bizler mavi göklerin çelik kanatlarıyız. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlar her yönüyle iyi eğitimli olmalıdır. Subay olduktan sonra icra edeceğimiz görevlerde çok iyi derecede yabancı dil bilmenin öneminin bilincindeyiz."

: "Bizler mavi göklerin çelik kanatlarıyız. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlar her yönüyle iyi eğitimli olmalıdır. Subay olduktan sonra icra edeceğimiz görevlerde çok iyi derecede yabancı dil bilmenin öneminin bilincindeyiz." Enes Emircan Dertlioğlu: "Türk Kara Kuvvetleri'nin gerek NATO bünyesinde gerek Barışı Destekleme Harekatları'nda ve dünyanın birçok bölgesinde göstermiş olduğu başarılarla diğer ülke ordularına örnek olduğunu ifade etti."

Kurslar Müdürlüğü'nde Çok Dilli Eğitim

MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Müdürlüğü'nün Maltepe'deki yerleşkesinde, MSB bünyesinde görev yapan subay, astsubay ve sivil personele İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere 17 dilde eğitim verilmektedir. Yurt dışı geçici ve daimi görevlere gidecek personeller bu eğitimleri başarıyla tamamlamış personellerden seçilmektedir.

Kurslar Müdürü Öğretmen Albay Murat Aydınlık, bu 17 dilde 3 ila 32 hafta süreyle değişik seviye ve özellikte 32 farklı kurs icra edildiğini belirtmiştir. Ayrıca Çin, Gürcistan, Kazakistan, Kore (Güney), Libya, Moğolistan ve Suudi Arabistan gibi 11 farklı dost, kardeş ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetlerine mensup 111 misafir askeri personele de Türkçe eğitimi verilmektedir.

Kurslardaki Hedefler

Kurslardaki hedef; MSB personelinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek seviyeye getirmektir.

Yabancı Askerlerin Türkçe Deneyimleri

Yun Kui Sun (Çin Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Yarbayı) : Yaklaşık 7 aydır MSÜ bünyesindeki kurslarda Türkçe derslerine katıldığını belirtmiş; Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk insanlarının misafirperver olduğunu vurgulamıştır.

: Yaklaşık 7 aydır MSÜ bünyesindeki kurslarda Türkçe derslerine katıldığını belirtmiş; Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk insanlarının misafirperver olduğunu vurgulamıştır. Hans Olivier Mavoungou (Gabonlu Denizci Yüzbaşı) : "Ben Milli Savunma Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum. Yeni dil kolay değil. Yeni dil, yeni gramer demek. Fransızca ve Türkçe çok farklı ama her gün çalışıyorum."

: "Ben Milli Savunma Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum. Yeni dil kolay değil. Yeni dil, yeni gramer demek. Fransızca ve Türkçe çok farklı ama her gün çalışıyorum." Mamady Camala (Gineli astsubay) : "Türkçe öğrenmek için buradayım. Türkçe önce zor geldi ama şimdi daha kolay. Her gün arkadaşlarımla Türkçe pratiği yapıyorum."

: "Türkçe öğrenmek için buradayım. Türkçe önce zor geldi ama şimdi daha kolay. Her gün arkadaşlarımla Türkçe pratiği yapıyorum." Ali Salih (Mısırlı Yüzbaşı): "Dost ve müttefik ülkenin dilini öğrenmek çok önemli. Biz Türkçeyi öğrenmek için buradayız. Çünkü ben şuna inanıyorum; ülkeler arasında yakınlaşma dil öğrenmekle başlar."

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunun altını çizen Salih, Türkiye ile Mısır'ın kültürel açıdan birbirine çok benzediğini sözlerine eklemiştir.



