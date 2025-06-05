Marmaray'daki olayda babayı darbeden şüpheliye tahliye

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

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