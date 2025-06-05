Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?

Papara Elektronik Para AŞ, devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen soruşturma sürecinde hiçbir suistimale göz yumulmaması ve kullanıcıların mağdur edilmemesi adına azami özen gösterildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) kayyum atandığı ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulduğu hatırlatıldı.

Papara'nın Sorumlulukları ve Yasal Yükümlülükleri

Papara Elektronik Para AŞ, finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İşlemlere Getirilen Limitler ve Hesap Blokeleri

Şüpheli işlemlerin tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine limitler getirilmiştir.

tarafından şirketin işlemlerine limitler getirilmiştir. Yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bazı hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

Bloke Hesaplar ve İnceleme Süreci

Bloke hesaplara ilişkin incelemeler sürmektedir. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup, soruşturma konusuyla ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar ise mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Kullanıcıların Mağdur Edilmemesi İçin Alınan Önlemler

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan ve hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcıların finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun şekilde çalışılmakta olup, gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşılacaktır.



