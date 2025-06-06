Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Anadolu'nun doğusu (Iğdır hariç) ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülmektedir.

Aşağıda 6 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 36°C, parçalı ve az bulutlu

36°C, parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

DENİZLİ: 37°C, parçalı ve az bulutlu

37°C, parçalı ve az bulutlu İZMİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu MANİSA: 37°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu

34°C, parçalı ve az bulutlu KONYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu SİNOP: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu RİZE: 24°C, parçalı ve az bulutlu

24°C, parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 23°C, parçalı ve az bulutlu

23°C, parçalı ve az bulutlu Artvin'in iç kesimleri: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 23°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 21°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 18°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu

18°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 20°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu

20°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu MARDİN: 21°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu



