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Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken diğer bölgeler az bulutlu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 07:42, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 07:42
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Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Anadolu'nun doğusu (Iğdır hariç) ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülmektedir.

Aşağıda 6 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • DENİZLİ: 37°C, parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA: 37°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 32°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • RİZE: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • Artvin'in iç kesimleri: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM: 23°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS: 21°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR: 18°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP: 20°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN: 21°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu


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