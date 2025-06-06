Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı Mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bahçeli, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, hepsine Cenabı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabı üzerinden bayram mesajı paylaştı. Mesajında, İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Bayram Mesajının Detayları

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum.

"Öne Çıkan Temenniler"