Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı Mesajı
Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını kutladı ve huzur temennisinde bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 08:05, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 10:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bahçeli, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, hepsine Cenabı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabı üzerinden bayram mesajı paylaştı. Mesajında, İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkat çekti.
Bayram Mesajının Detayları
Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum.
"Öne Çıkan Temenniler"
- Hac farizasını ifa ve icra edenlere ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu.
- Bayram tatilinde yola çıkanlara da can ve mal emniyeti açısından trafik kurallarına uymaları yönünde çağrı yaptı.