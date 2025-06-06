200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı!
Bursa'da 2 asırdır süren gelenek bu yıl da devam etti. Bayram namazının ardından yaşlılar sıraya geçerken, gençler bayramlaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 08:18, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 08:19
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 200 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı.
Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı. Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı.
Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.