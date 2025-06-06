Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi 'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Hafta içinde Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrasında ise vatandaşlarla sohbet etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net