Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris'te vatandaşlarla birlikte kıldı ve bayramlaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 08:35, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 09:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Hafta içinde Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrasında ise vatandaşlarla sohbet etti.
Kurban Bayramı Namazı ve Bayramlaşma
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde bayram namazını kıldı.
- Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı ve sohbet etti.
- Bayram tatilini geçirmek için hafta içinde Muğla'ya gelmişti.