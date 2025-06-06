AFAD Başkanı Pehlivan'dan Okul Güvenliği Vurgusu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Afet Riski Azaltma Küresel Platformu (GP2025) Bakanlar Yuvarlak Masa Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyamızın okullarının daha dirençli ve güvenli olması için gereken çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz" diyerek, okul güvenliğinin önemine dikkat çekti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Pehlivan oturumda "Okul Güvenliği" konusunda ülke beyanında bulundu. Konuşmasında, dünya genelinde ülkelerin çözüm üretmesi gereken birçok problem olduğunu belirten Pehlivan, sürdürülebilir küresel kalkınma için güvenli ortamların gerekliliğine vurgu yaptı.

Okul Güvenliğinin Önemi

Pehlivan, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde, okulların afete karşı güvenli olmasının öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem sonucunda, 30 Avrupa ülkesinden büyük bir coğrafyada yıkım ve hasar oluştuğunu vurguladı. Depremler yaklaşık 40 bin binayı yıktı, 200 binden fazla bina ağır hasar gördü. Ancak, depremin vurduğu 11 ildeki 15 bin 799 okul binasından sadece 60'ı hasar aldı.

Yapılan Çalışmalar ve Projeler

Depremden etkilenen illerde şu ana kadar 692 proje ile 10 bin 580 yeni derslik yapıldı.

yapıldı. 370 proje kapsamında ise 5 bin 884 dersliğin inşası devam ediyor.

devam ediyor. AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle "Her Okula Bir Afet Farkındalık Eğitmeni" projesi yürütülüyor ve bu kapsamda 140 bin okulda eğitim verildi.

yürütülüyor ve bu kapsamda verildi. İstanbul'da, 2006 yılından itibaren İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile okul, hastane, yurt ve kamu binaları güçlendirildi.

Bölgesel Dayanıklılık ve Liderlik

Türkiye'nin, BM okul güvenliği programında "Lider Ülke" olarak yer aldığına dikkat çeken Pehlivan, düşük maliyetli deprem gözlem sistemleriyle yapı sağlığının izlendiğini ve yerel yönetimlerin farkındalığının artırıldığını belirtti. Bu işbirliklerinin bölgesel dayanıklılığı da güçlendirdiğini ifade etti.

Sonuç ve Değerlendirme

Pehlivan, "Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyamızın okullarının daha dirençli ve güvenli olması için gereken çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



