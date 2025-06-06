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Kurban Eti Saklama Yöntemlerinde Yapılan Hatalara Dikkat

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 10:41, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 10:53
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Kurban Eti Saklama Yöntemlerinde Yapılan Hatalara Dikkat

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kesilen etleri hemen poşetlere doldurup dolaba koymak büyük hata, zehirlenmeye kadar gider" dedi. Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin sağlıklı bir şekilde saklanabilmesi için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Etin sıcaklığı ve poşetin havasızlığı birleştiğinde etin bozulabileceğini, bunun da zehirlenmeye yol açabileceğini belirten Yardımcı, etin kesildikten sonra serin ve hava alan bir yerde sini veya tepsiye yayılması gerektiğini ifade etti. Etlerin üst üste gelmemesi ve 2-3 saatte bir ters düz edilmesi gerektiğini söyleyen Yardımcı, bu işlemin bakterilerin atılması ve etin yumuşak olması açısından önemli olduğunu belirtti.

Etin Doğru Muhafaza Edilmesi İçin Öneriler

  • Etler ters düz edildikten sonra kasalara konularak dolaba yerleştirilmeli.
  • İmkanı olanlar, etlerini bir günlüğüne kasabın dolabında dinlendirebilir.
  • Evde saklanacaksa, etler poşetle değil, ağzı açık plastik kaplarda veya buzdolabı kasalarında muhafaza edilmeli.
  • Derin dondurucuya konulacaksa, et dinlendirildikten sonra buzdolabı poşetlerine dikkatlice yerleştirilmeli ve ihtiyaca göre parçalara ayrılarak dondurulmalı.

Kasapların Uzmanlığı ve Etin İşlenmesi

Osman Yardımcı, etin işlenmesinde uzmanlık gerektiğine dikkat çekerek, kasapların bu işi profesyonelce yaptığını belirtti. Vatandaşların evde kendi başlarına et parçalamaya çalışmaları durumunda daha fazla fire verebileceklerini, etin çöpe gidebileceğini veya kendilerini yaralayabileceklerini söyledi. Usta olmayanların kasaba götürmesinin daha bereketli olacağını ifade etti.

Kurbanlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kurbanlık hayvanın yaşını doldurmuş olması gerekir.
  • Kurban ibadetinin gösteriş için değil, dini vecibeler doğrultusunda yapılması önemlidir.
  • Kesimlerin belediyelerin belirlediği yerlerde ve veteriner kontrolünde yapılması gerekmektedir.

Siparişle Alınan Kurbanlara Dikkat

Siparişle alınan kurbanlarda bazı sorunlar yaşandığını belirten Yardımcı, bayramdan önce yapılan kesimlere dikkat çekti. "Mini koç" diye bir terim olmadığını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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