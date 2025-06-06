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Mehmetçik bayramda da görev başında

Gaziantep'in Sof Alaca mevkisindeki Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı vatan nöbetinde kutladı. Askerler, hava sahasını 24 saat izliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 10:59, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 10:48
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Mehmetçik bayramda da görev başında

Gaziantep 227 Nolu Taşınabilir Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler, birlik çevresindeki arazide olası tüm risklere karşı mayın taraması yapıp, eli tetikte nöbet tutuyorlar. Bu zorlu görev, askerlerin vatan sevgisini ve sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bayram Kutlaması ve Nöbet Görevi

Gaziantep'in 1500 rakımlı Sof Alaca mevkisinde kurulu Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, ailelerinden uzakta Kurban Bayramı'nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı. Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende birbirleriyle bayramlaşan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Hava Radar Bölük Komutanı Hava Muhabere Üsteğmen Nacaroğlu, kulede nöbet tutan bazı askerleri de sürpriz yaparak aileleri ile cep telefonundan görüntülü görüştürüp bayramlaşmalarını sağladı.

Görev Sorumluluğu ve Hava Sahası Takibi

  • 24 saat görev başında olan askerler, hava sahasındaki gelişmeleri ve olası bir hava sahası ihlal durumunu radarlar ile anlık olarak takip ediyor.
  • Olası ihlal ve hareketlilik durumu anında tespit edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletiliyor.

Askerlerin Duyguları ve Komutanın Mesajı

Bayramı ailelerinden uzakta geçiren askerler, vatan nöbeti tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederken, Bölük Komutanı Üsteğmen Nacaroğlu, 7 gün 24 saat görev yaparak Türk hava sahasında herhangi bir ihlale göz açtırmadıklarını belirtti.


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