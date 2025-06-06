Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korunmaya ihtiyacı olan çocukların, kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen ve Afyonkarahisar'da pilot uygulaması başlatılan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti"nden yararlanan ilk bebek Asel oldu. Bu hizmet, çocukların kuruma yerleştirilmeden önce sıcak ve güvenli bir aile ortamında bakılmasını amaçlıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu desteğiyle, Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında başlatılan bu pilot uygulama, çocukların hayatında önemli bir fark yaratmayı hedefliyor.

Pilot Uygulamanın Başlatıldığı İller

Ankara

İzmir

Afyonkarahisar

Kahramanmaraş

Mersin

Bursa

Zonguldak

Tekirdağ

Eskişehir

Muş

Şanlıurfa

İlk Geçici Koruyucu Aile ve Asel Bebek

Bu kapsamda sosyal hizmet modelinden yararlanan ilk bebek Afyonkarahisar'daki Asel oldu. Bebeğe gönüllerini ve evlerini açan ilk geçici koruyucu aile ise Asuman ve Serdar Akman çifti olarak kayıtlara geçti. Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Akman çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu model sayesinde Akman çifti, bayram sabahına Asel bebeğin gülüşüyle uyandı.

Sözleşme İmza Süreci ve Katılımcılar

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen geçici koruyucu ailelik kapsamında ilk sözleşmenin imzalanması sürecine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çiğdem Ünlü Çeber ve Koruyucu Aile Birimi uzmanları çevrim içi olarak katıldı.

Geçici Koruyucu Ailelik Hizmetiyle Çocuklara Şefkat Eli

Geçici koruyucu aile modeli, sadece bir bakım modeli değil, aynı zamanda çocukların hayata daha güvenle tutunabilmeleri için onlara sunulan bir şefkat köprüsü görevi de görüyor. Bu hizmet, birkaç gün ile 3 ay arasında sürebilen, ancak etkisi ömür boyu hissedilebilecek bir bakım hizmeti olarak tanımlanıyor. Model, hizmet planı henüz netleşmeyen, aileye dönüşleri mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocukları, durumları netleşene kadar geçici olarak bir ailenin şefkatiyle buluşturuyor.



