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Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın ederken yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 13:20, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 13:21
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Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Sabahın erken saatleri itibariyle cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii'nde bayramlaştı.

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