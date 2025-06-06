Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bir ayda limanlarda elleçlenen en yüksek konteyner miktarına ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. 2025 yılı Mayıs ayı denizcilik istatistiklerini değerlendiren Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyon 366 bin 430 TEU'ya ulaştı. Böylece bir ayda limanlarda elleçlenen en yüksek konteyner miktarına ulaşılmış oldu. Yılın ilk 5 ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 5 milyon 817 bin 227 TEU olarak gerçekleşti.

Yük Elleçleme Verileri

Bakan Uraloğlu, limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de değerlendirdi. Bu yılın mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı 48 milyon 166 bin 570 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı ise toplam 230 milyon 61 bin 982 ton oldu.

Yurt Dışı Yük Taşımaları

Mayıs ayında yurt dışı limanlarına giden yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 13 milyon 612 bin 552 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlarından limanlara gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 22 milyon 210 bin 18 ton oldu. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 35 milyon 822 bin 570 ton seviyesine ulaştı.

Bölge Liman Başkanlıkları ve Transit Yükler

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı : 7 milyon 825 bin 874 ton yük ile en fazla yük elleçlemesi yapılan bölge oldu.

: 7 milyon 825 bin 874 ton yük ile en fazla yük elleçlemesi yapılan bölge oldu. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı: 7 milyon 413 bin 983 ton ile ikinci sırada yer aldı.

İskenderun Bölge Liman Başkanlığı: 6 milyon 250 bin 843 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Mayıs ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları 6 milyon 424 bin 286 ton, kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 919 bin 714 ton olarak gerçekleşti.

Yük Cinslerinde Artışlar ve En Fazla Taşınan Yükler

Mayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında 890 bin 637 tonluk artış ile en fazla artış gösteren yük cinsi "40'lık dolu konteynerler" oldu. Limanlarda toplam 7 milyon 949 bin 551 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi.

Portland çimento : 1 milyon 275 bin 543 ton ile limanlardan yurt dışına en fazla taşınan yük cinsi oldu.

: 1 milyon 275 bin 543 ton ile limanlardan yurt dışına en fazla taşınan yük cinsi oldu. Klinker ve feldispat: Portland çimentoyu takip eden diğer yük cinsleri.

Ham petrol : Yurt dışından limanlara gelen gemilerde 2 milyon 534 bin 822 ton ile ilk sırada yer aldı.

: Yurt dışından limanlara gelen gemilerde ile ilk sırada yer aldı. Bunu briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir takip etti.

En Fazla Yük Taşıyan Ülkeler