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Kurban Bayramı Arifesinde 863 Trafik Kazası Meydana Geldi

Kurban Bayramı arifesinde ülke genelinde 863 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 1319 kişi yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 15:10, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 15:10
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Kurban Bayramı Arifesinde 863 Trafik Kazası Meydana Geldi

Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife günü ülke genelinde 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, 1319 vatandaş ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife gününde meydana gelen trafik kazalarına ve denetimlere yönelik açıklama yaptı.

Arife Günü Trafik Kazaları ve Denetimler

Ülke genelinde arife günü 863 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın ise yaralandığını belirtti.

Denetimler ve Araç Sayıları

  • 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldı.
  • 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.
  • Hız ve radar işlemi yapılan araç oranı: %0,9

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer %0,9'luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da %99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

"Trafik Kurallarına Uymanın Önemi"

Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil," ifadelerini kullandı.

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