Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında ihmaller zinciri

Küçük, merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın ihbarının saat 18.08'de 112 Komuta Merkezi'ne düştüğünü, akabinde saat 18.11'de 112 İtfaiye Komuta Merkezi tarafından itfaiye ekiplerine bildirildiğini söyledi.

Ekiplerinin ihbarı alır almaz saat 18.12'de olay yerine doğru hareket ettiğini, saat 18.17'de olay yerine vardıklarını bildiren Küçük, yangına 3'ü merdivenli 6 araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlandığını anlattı.

"Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak mahsur kalan vatandaşlarımız balkonlara yönlendirilmiştir." ifadelerini kullanan Küçük, yönlendirilen vatandaşların balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyelerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

- "Havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman tahliyesini engellemiştir"

Eş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorlarının da kontrol edildiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyesi sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalara rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir. Gelen ilk ihbar, mesken yangını olarak 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmiş ise de olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) kaynaklı komple bina yangını olduğu görülmüştür. Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir; binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken betonla kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz özellikte halojen kablolar olması gerekirken, yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası gibi çeşitli eşyaların bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespit edilmiştir. Sıralanan sebepler nedeniyle yangın çıkan binada 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma tarafımızca başlatılmıştır."

Bu tespitleri ve detaylı itfaiye raporunu kamuoyuyla ileriki günlerde paylaşacaklarını dile getiren Küçük, "Olayla ilgili idaremizce soruşturma başlatılmıştır. Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit, belediyeler, belediye personeli, iskan ruhsatı veren belediye, yine Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmanın şeffaf bir biçimde yürütüleceğinin buradan hep birlikte sözünü veriyoruz. Bu soruşturmayı detaylıca inceleyeceğimizin, detaylarıyla soruşturmayı şeffaf bir şekilde sonuçlandıracağımızın da buradan sözünü veriyoruz. Dün itibarıyla Valiliğin açıkladığı bilgilere göre savcılık da bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış olup, bu konuyla ilgili hem binanın yapılışından şu ana kadar hem bina mevzuatına dair bütün gerekli tedbirlerle alakalı detaylı bir soruşturma başlatılmış ve savcılık soruşturması için itfaiye birimlerimiz dün yazılı ve sözlü ifade vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı arifesinde yaşadıkları acının tarifinin olmadığını anlatan Küçük, bütün sorumlular ortaya çıkana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diyarbakır halkına bu konunun şeffafça aydınlatılması için sözümüzü veriyoruz. Kederli aileye, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturma başlattık. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız. 21 vatandaşımız bina ve koridorlardan kurtarıldı. Ne yazık ki dördünü kurtaramadık. 21 vatandaşı itfaiye erlerimiz solunum cihazlarıyla oksijen tüpleriyle kurtardı."

- Yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor

Bu arada, yangının ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi altına alınan kişilerden 8'i daha taburcu edildi. Böylece taburcu edilenlerin sayısı 11'e yükseldi, 2 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.