Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor

Koçak'ın okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışında Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

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