ABD'den İran'la ilgili yeni yaptırım paketi
ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 17:50, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 17:51
ABD ve İran arasında yaptırım krizine bir yenisi daha eklendi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.