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Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını açıklamıştı. Kulislerde konuşulanlara göre kamu işçilerine yönelik yeni zam teklifinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koyduğu üst sınır yüzde 35'i aşmayacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 18:15, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 18:16
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Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde hükümetin zam teklifiyle ilgili kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.

Türk-İş ve Hak-İş'in yüzde 50 zam, refah payı, sosyal hak artışı ve gelir vergisi düzenlemesi gibi kapsamlı taleplerine karşın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belirlediği zam barajının 2025 için en fazla yüzde 30, Cumhurbaşkanı onayıyla en fazla yüzde 35 seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor.

Hedeflenen enflasyona göre zam hazırlığı

Ekonomi yönetimi, 2 yıllık TİS sürecinde ücret ve hak artışlarının "dezenflasyon süreci ve ekonomik denge" ile uyumlu olmasını istiyor. Ekonomim'in haberine göre, hükümetin teklifinde 2026 yılı için yalnızca yüzde 12'lik hedef enflasyon oranında artış öngörülüyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in sunduğu çerçeve anlaşma teklifinde 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 50, ikinci 6 ayda yüzde 25; 2026 yılı içinse her iki dönemde yüzde 25 zam talep edilmişti. Ayrıca her döneme yüzde 10 refah payı eklenmesi istenmişti.

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