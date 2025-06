Bakan Yerlikaya: Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" sorusunu sorarak, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Bu sayının, sıradan bir istatistik olmadığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."