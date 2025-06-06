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Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaşanabilecek orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 19:30, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 19:50
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Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor

Yumaklı, Kastamonu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşan Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların sevinç günleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Hepimizin televizyonlarda aylardır izlediği başta Gazze olmak üzere çoluk çocuk, genç yaşlı demeden bırakın bayramın sevincini yaşamak, normal hayat hakkı bile tanınmamış bütün mazlumların da en kısa zamanda bu bayram vesilesiyle huzura ve barışa ulaşmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yumaklı, terörsüz Türkiye ile ülkenin ve Türk milletinin gelişmesine dair yeni projeler oluşturulacağını belirtti.

Güçlü ve büyük Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını her daim ifade ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin bir umut noktası olması, ülkemizin bir barış adası olması, bütün ülkelerin problemlerinde adaletli şekilde kendilerine öneriler sunulacağından hareketle hem Türkiye'mize hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan teveccüh bugünlerde Türkiye'nin bu manadaki önemini ortaya çıkarmış vaziyette. Özellikle yakın komşumuz Suriye'den başlamak üzere dünya için büyük bir tehdit arz eden Ukrayna-Rusya savaşı da inşallah bu barış ataklarıyla ülkemizde o ülke halklarının feraha ermesiyle sona erecektir."

Bayramlarda yaşanan trafik kazalarına dikkati çeken Yumaklı, vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

- "Bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum"

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nın havaların sıcak olduğu döneme denk geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor. Bunu söndürmek için verilen o uğraşı zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, orada yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında mutlaka ormanlık alanlar ya da ormanlık alanlara yakın alanlar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum. Bu sene, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun."

Bayramlaşma programına Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programının ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, partililerle bir araya geldi.

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